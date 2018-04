Belgische automarkt heeft goede maand achter de rug

Door: BV

De Belgische automarkt heeft de afgelopen maand goede resultaten neergezet. In mei werden 44.519 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. dat is een toename van 9,17% ten opzichte van dezelfde maand in 2012. Volkswagen stijgt op een tiende van een procent na, zo veel als de markt en handhaaft met 4.959 voertuigen z'n koppositie. Renault zit een schavot lager met 3.915 stuks, gevolgd door Peugeot dat 3.318 exemplaren wist uit te leveren. Audi tikt inmiddels af op 3.157 terwijl we de top vijf afronden met Citroën dat de teller doordraaide tot 3.074 eenheden. Een overzicht van de 38 meest populaire merken vind je zoals steeds op onze facebook-pagina.

Meer goed nieuws is er ook op de markt van de gemotoriseerde tweewielers. Daar steeg de markt met 16%. De bedrijfsvoertuigen gaan 26,6% in de plus, vrachtwagens van 3,5 tot 16 ton gaan na een lange reeks negatieve cijfers nu toch 39,5% in het zwart en zelfs bij de bedrijfvoertuigen van meer dan 16 wordt nu een stijging van 27,6% gerealiseerd.