Verplicht nummer: jubileumeditie Porsche 911 50

Door: BV

In 1963 introduceerde Porsche de 911 op het Autosalon van Fankfurt. Vijftig jaar geleden dus en de verjaardag van zo'n icoon kan niet onopgemerkt voorbijgaan. Logisch dus dat Porsche een nostalgische beperkte oplage van de 911 in elkaar knutselde. Die etaleert het cijfer '50' op de kofferklep, de hoofdsteunen en de tellerpartij en ziet het levenslicht op exact 1963 exemplaren. Welk nummer de auto heeft in die selecte club, lees je af op de sierlijst die voor de neus van de passagier de bekerhouders aan het zicht onttrekt.

Als basis voor de creatie neemt Porsche de achterwielaangedreven 400pk sterke Carrera S, die ditmaal wel wordt getrakteerd op de bredere achterpartij die normaliter voor de vierwielaangedreven versies is voorbehouden. Een gestuurde ophanging (PASM) is standaard en specifiek op de grotere spoorbreedte afgestemd. Aan de uiteinden van de ophangingsarmen monteert Porsche 20-duimers met een afwerking die geïnspireerd is op de erg bekende Fuchs-velgen van weleer.

Chroom is verwerkt in de voorste luchtinlaat, aan de lammellen van het rooster van het motorcompartiment en tussen de achterlichten. De lak kan je krijgen in zwart of in twee exclusieve grijstinten (Grafietgrijs of Geysirgrijs). Zet nog de sportieve buitenspiegels op de lijst en je bent rond met de uiterlijke aanpassingen. Binnenin kan je nog even doorgaan met specifieke sierelementen, een andere schakelpook, sportzetels en natuurlijk een bekleding in leder en stof (met een patroon dat doet denken aan het ‘Pepita'-ruitjespatroon uit de jaren zestig).

De prestaties van de 911 50 zijn nagenoeg identiek aan die van de Carrera S. De sprint naar 100 neemt 4,5 tellen in beslag en de top bedraagt 300km/u. De prijs is evenwel niet hetzelfde. Elk van de 1963 jubileumexemplaren kost € 124.388. Beeld is er in de fotospecial en een overzicht van 50 jaar Porsche 911 vind je in onze retrorubriek.