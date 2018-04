Super-ram nog even onder de hamer

Door: AUTO55

Met deze compleet in het 'Man Of Steel'-thema ondergedompelde RAM slaagden zowel de Warner Bros-studiobonzen als de Chrysler-groep er gezamenlijk in om hun eigen product onder de aandacht te brengen. En er kwam uiteraard nog meer samenwerking bij kijken. De autoconstructeur leverde auto's voor de opnames van de Superman-prent en op reclamevlak deelden beide partijen een videospot en een illustratie (voor de geschreven pers).

Speciale outfit

De gewrapte RAM (herken het pak!) kreeg een glanzend zwart dak, dezelfde kleur voor de 17-duimers en geanodiseerde rode accenten binnenin en in de grille. Dat laatste is een 14-stappenproces. Superman-logo's vind je op de buitenzijden en in de cabine terug, op de rugsteunen van de stoelen en op de centrale armsteun.

Onder de hamer

Het unieke exemplaar werd op verschillende evenementen opgevoerd en wordt momenteel geveild ten voordele van LA Family Housing dat zich tegen armoede kant en minder gegoede families een dak boven het hoofd belooft. De waarde van de Superman-truck wordt geraamd op $ 112.674 (€ 81.235 ), al bedraagt het hoogste bod momenteel slechts $ 47.500 (€ 34.246). Binnen minder dan een week is de veiling afgelopen.