Mercedes S500 Hybrid Plus steekt zich niet weg

Door: BV

Nu Mercedes z'n nieuwe vlaggenschip heeft voorgesteld, maakt het zich op voor de productiestart. En dat betekent dat er ook enkele administratieve taken vervult worden, zoals het vastleggen van de nodige patenten. Dat heeft Mercedes nu ook gedaan voor het uiterlijk van de S500 Hybrid Plus. De hybride van het model die ook aan het stopcontact kan opgeladen worden. Uit de beelden leren we vooral dat een gewijzigde grille en de aanwezigheid van een luik dat het stopcontact aan het zicht onttrekt, de grootste wijzigingen zijn.

De S500 Hybrid Plus krijgt naar alle waarschijnlijkheid een 3,5l V6 turbo benzinemotor aan boord die wordt geholpen door een 109pk sterke elektromotor die stroom tapt bij een lithium-ion accu. Omdat de topper uit het hybridegamma (er is reeds een S400 Hybrid aangekondigd die aan 306pk en 370Nm voldoende heeft voor een honderdsprint in 6,3 seconden) zichzelf gedurende een korte afstand uitsluitend elektrisch kan voortbewegen, zakt het verbruik ervan in de gemengde cyclus tot maximaal 4 liter. Het exacte cijfer houdt Das Haus nog even achter de hand. De patentbeelden vind je hier. En de uitgebreide fotospecial van de S-Klasse kan je hier bekijken.