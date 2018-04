Lamborghini Aventador: de verkoopstopper

Door: AUTO55

De Italiaanse supersportwagen verkoopt als zoete broodjes. Zo goed zelfs dat Lamborghini al tweeduizend exemplaren van de Aventador aan de man heeft kunnen brengen sinds de aanvang van de productie in 2011. En dat is een record, want de vorige vaandeldrager, de Murciélago, heeft er 4,5 jaar over gedaan om evenveel keer afzonderlijk van de band te rollen in Sant'Agata Bolognese. De tot 4.000 stuks gelimiteerde krachtpatser overtreft dus de verwachtingen, maar helemaal uit de lucht vallen is er niet bij. In juli vorig jaar stond de teller immers al op 1.000 Aventadors.

Lamborghini weet zichzelf trouwens wel vaker in de kijker te werken de afgelopen periode. Na de voorstelling van de 50 Anniversario-editie van de Aventador en de op een hypermoderne straaljager geïspireerde Egoista, raakte ook bekend dat de Urus voor 2017 op de planning staat. En ook dat is nieuws, want het is van 1986 geleden dat de Italiaanse sportwagenfabrikant zich nog eens aan een terreinmonster waagt. De gevaarlijk ogende LM002 van weleer hield het trouwens tot '93 vol.