Lamborghini Urus komt in 2017

Door: BV

Afgelopen jaar stelde Lamborghini op het Autosalon van Genève de Urus voor. Een studiemodel voor wat ooit een SUV van het merk zou kunnen worden. Als het publiek de zijsprong tenminste even goed verteert als het dat een decennium eerder met de Porsche Cayenne had gedaan. Het verdict lijkt uit te vallen in het voordeel van de opgehoogde Lambo, want het bedrijf heeft officieel bevestigd dat het model komt. Het is echter nog niet voor meteen. Er wordt gemikt op 2017.

Beschouw de Urus gerust als een potig geprijsde rivaal voor de BMW X6. Je kan er donder op zeggen dat er stevig zal worden gewinkeld in de onderdelendatabank van de Volkswagen-group. Dat er dus componenten gedeeld zullen worden met de toekomstige generaties VW Touareg, Audi Q7 of Porsche Cayenne staat boven verdenking. Of de motor daar bijhoort is nog onduidelijk. Lamborghini gaf afgelopen jaar al aan dat de centrale goed moest zijn voor zo'n 600pk, wat van een evolutie van de reeds gekende 5,2l V10 de favoriet maakt, maar zekerheid is er niet. Er zijn immers ook hybride oplossingen met een gelijkaardig vermogen te verzinnen. De concept car die model staat voor het productie-exemplaar is in de fotospecial te bewonderen.