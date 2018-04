Peugeot RCZ R debuteert op Goodwood Festival of Speed

Door: BV

Het is bijna een jaar geleden dat Peugeot op het Autosalon van Parijs de RCZ R Concept voorstelde. De 1.6l turbomotor van dat model was opgepept tot 260pk. En wat meer is: De Fransen beloofden serieproductie tegen het eind van 2013. Met die deadline aan de horizon, maakt het merk zich nu op voor de presentatie van het productiemodel. Dat wordt meteen de krachtigste productie-Peugeot uit de geschiedenis.

Het doek gaat van de definitieve versie op het Goodwood Festival of Speed, dat van 11 tot 14 juli wordt gehouden. We verwachten ons aan een specifieke ophanging, aankleding en een Torsen-differentieel om de aangedreven voorwielen meer kans te geven met het vermogen om te gaan. Beeld van de RCZ R Concept is er in de fotospecial.