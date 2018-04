Nissan Juke 1.5 dci: zuiniger, meer koppel

Door: AUTO55

De 1.5 dci van Renault origine is recent een vitaminekuur ondergaan en de Nissan Juke kan er enkel van mee profiteren. Het viercilinder dieselblokje, uitgerust met een lage-inertie turbo met variabele geometrie en een nieuwe oliepomp, stuurt voortaan ook in de gekke Nissan tot 260Nm koppel naar de wielen (vanaf 1.500tr/min) in plaats van 240 eenheden, en lust volgens de opgave ook nog maar 4,2l/100km terwijl er voorheen 4,9l/100km uit de tank verdween. Op de CO2-curve tellen we 109 in plaats van 129g/km. Het vermogen blijft onderanderd steken op 110pk en in de prijstabellen verwachten we eveneens geen beweging.