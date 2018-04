Jaguar XF met zuiniger instapdiesel

Door: AUTO55

Door de kleinste zelfontbrander uit de XF van grotere uitlaatgasrecirculatiekleppen en een betere koeling te voorzien, richten de Britten hun pijlen binnenkort nog een beetje meer op de BMW 520d Efficient Dynamics en nieuwkomer 518d. De 2,2l opereert in samenspraak met een (uitschakelbaar) start/stop-systeem en een achttrapsutomaat, verbruikt op papier 4,9l/100km diesel, of 0,2l minder dan vandaag, en laat per kilometer gemiddeld 129g CO2 uit de pijpen ontsnappen (-0,6g).

Aan kracht heeft de vierpitter niet ingeboet en dus wordt er nog steeds 163pk en 400Nm koppel geleverd, goed voor een spurttijd van 10,5 seconden en een top van 209km/u. Voorts laat Jaguar weten dat ook het navigatiesysteem van volgend modeljaar in de vernieuwing werd gestoken, om het gebruiksgemak naar een hoger niveau te tillen, en dat de lakkleur Indigo Blue van de lijst is geschrapt om plaats te ruimen voor Dark Sapphire en Crystal Blue.