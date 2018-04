Olie in horloge van B.R.M.

Door: BV

De fabrikant van exclusieve horloges B.R.M. laat zich wel vaker inspireren door de autowereld. En daarin is het merk zeker geen uitzondering. Maar de nieuwe CNT 44 Gulf is dat wel. De nieuwste creatie van BRM is immers niet alleen getooid in de kleuren van olieproducent Gulf. Onder de wijzerplaat heeft BRM een doorzichtig reservoir voorzien waarin echte olie huist. Het automatische radarwerk in de 44mm roestvrijstalen behuizing heeft nochtans geen nood aan smering voor een feilloze werking. B.R.M. speelt uiteraard op het sentiment. Sterker nog, het bedrijf claimt dat de olie afkomstig is uit de Lola LMP2 Gulf racewagen die in 2012 uitkwam tijdens de 24h van Le Mans.

Dat de B.R.M. niet meteen het meest toegankelijke horloge op de markt is, had u zelf al in de gaten. Er worden hooguit 100 stuks van geproduceerd en die kosten elk € 5.600.