Porsche weer familiebezit

Door: BV

Alle aandelen van Porsche Holding SE zijn weer in handen van de families Porsche en Piëch. In 2009 waren ze genoodzaakt 10% van de aandelenportefeuille te verkopen aan Qatar Holding Germany, een staatsinvesteringsbedrijf uit het gelijknamige land, na een mislukte poging om de VW-Groep over te nemen.

Inmiddels is Porsche overgenomen door VW, is Porsche Holding SE met 50,7% grootaandeelhouder van de ganse VW-Groep en wist de onderneming het in 2009 verkochte aandelenpakket opnieuw binnen te halen. De prijs die ervoor betaald is, is onbekend. Qatar Holding bezit wel nog steeds 17% van de overkoepelende Holding die VW controleert.