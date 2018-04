Kia Cee'd GT Wagon en GT-Line op komst

Door: BV

Op dit eigenste ogenblik lanceert Kia de GT-versie van de vijfdeurs Cee'd en de driedeurs Pro_Cee'd. Beiden hebben een aangedikt uiterlijk, een specifieke interieuraankleding met Recaro-zitmeubilair en een 1.6l turbo benzinemotor onder de kap die 204pk opwekt. De break (die bij Kia Wagon heet) is momenteel als enige koetswerkvariant verstoken van de sportieve makeover. Maar dat blijft niet zo. Kia steekt niet onder stoelen of banken dat het ernstig nadenkt over een GT Wagon, wat op bevestiging neerkomt.

Wie wel valt voor de looks van de GT, met z'n specifieke grille, agressief ogende luchthappers, opvallende LED dagrijlichten en achterbumper met ingewerkte diffuser, maar niet meteen nood heeft aan de 200+ paarden onder de motorkap, kan binnenkort z'n toevlucht nemen tot de GT-Line. Dat wordt een stijlpakket dat de uiterlijke pose van de GT zal benaderen voor de liefhebbers van een sportiever ogend model, zonder dat daarom voor de pittigste motor geopteerd moet worden. De Koreanen vragen daarvoor echter nog even geduld. De Line te snel aan het aanbod toevoegen zou immers de exclusiviteit van de nieuwe GT kunnen ondergraven.