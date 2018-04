Renault Twizy als bestelauto

Door: BV

Renault heeft de achterzetel uit de Twizy gekeild en vervangen door een kofferruimte die op slot kan om de elektrische vierwieler inzetbaar te maken voor besteldiensten. Erg groot of zwaar mag de vracht niet zijn want achter de kofferklep die 90° opent zit voor hooguit 156l of 75kg laadcapaciteit.

Maar de Twizy Cargo heeft wel kwaliteiten. Zo zijn z'n verbruikskosten verwaarloosbaar, kan je hem dankzij z'n compacte afmetingen bijna overal in de stad kwijt en genieten bedrijven door de afwezigheid van CO2-uitstoot van een gunstige fiscaliteit. Het rijbereik van het model bedraagt in reële omstandigheden zo'n 50 à 80km. De Twizy Cargo is in ons land te koop vanaf € 8.690. Beeld is er in de fotospecial.