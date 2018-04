Aston Martin: nog vijf jaar Ford-motoren

Door: BV

Aston Martin rolt dan wel met de regelmaat van de klok nieuwe versies van bloedstollende bolides in het voetlicht, erg makkelijk heeft de kleine constructeur het niet. Ontwikkelingskosten zijn torenhoog en door een onafhankelijke speler van dergelijk (beperkt) formaat eigenlijk niet te dragen. Logisch dus dat de Britse constructeur liefst van al in bed duikt met een andere autobouwer. Mercedes lijkt voor de charmes te vallen, maar zelfs na jaren heen en weer geflirt, zal het nog een hele tijd duren eer de sluier over de eerste gezamenlijk ontwikkelde modellen (met motoren en platformtechnologie die gedeeld wordt) wordt gelicht.

Aston Martin moet die tijd overbruggen. Dat betekent wellicht dat we al die tijd weinig meer te zien zullen krijgen dan nieuwe evoluties en varianten van bestaande producten. De motoren daarvoor worden door voormalige eigenaar Ford in de productiefaciliteit in Keulen gebouwd. Een contract dat ten einde liep, maar nu door beide partijen nog eens voor vijf jaar wordt verlengd. Met de toelevering van de melodieuze achtcilindermotoren is de toekomst weer enige tijd verzekerd.