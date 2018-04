Aston Martin V12 Vantage S is sneller, lichter en brutaler

Door: AUTO55

Na de recent voorgestelde en vooralsnog unieke CC100 heeft Aston Martin nog een ander speeltje klaar. Eentje dat productieklaar is bovendien. Onder de constructeurs van supersportwagens is de concurrentie nu eenmaal bikkelhard en is het vermogensopbod verre van uit de lucht. Daarom introduceert de autobouwer niet gewoon de V12 Vantage S als extraatje, maar vervangt men de meest brutale Vantage ooit, de huidige S-loze variant in het leveringsprogramma.

Zelf verklaart het merk de meest extreme Aston Martin uit de geschiedenis te hebben gecreëerd. De V12 Vantage S is dan ook lichter, krachtiger en uiteraard sneller dan de Vantage waar hij van afgeleid is. Met 573pk en 620Nm beschikt hij over 11 procent meer vermogen en 9 procent meer koppel dan voorgenoeme. En met een topsnelheid van 330km/u is dit de snelste laagvlieger van de familie geworden, met uitzondering natuurlijk van de fors gelimiteerde One-77. Die piekt zelfs voorbij 350km/u. Nul naar honderd lukt de V12 Vantage S in 3,9 seconden.

Aston Martin wist 10kg gewicht te besparen ten opzichte van de vorige generatie. En als klap op de vuurpijl wordt ook een fonkelnieuwe transmissie met dubbele koppeling geïntroduceerd. Die is van de derde generatie, wat voor u en ik betekent dat hij nog meer schokvrij van verzet wisselt in nog minder tijd. En dan hebben we het over milliseconden. Motor en transmissie zijn trouwens niet de enige vitale organen die een hormonenkuur te verwerken kregen. Er is een nieuw uitlaatsysteem (geleend van de One-77), de stuurinrichting is verbeterd, de koeling opgewaardeerd (en niet alleen door meer kieuwen in de motorkap te voorzien), de remschijven zijn keramisch en het adaptieve onderstel kent drie standen.

Dat één en ander ook aan de buitenwereld kenbaar gemaakt moest worden, stond boven verdenking. Daarom heeft de V12 Vantage S een nieuwe grille, zwart gelakt dak, deels zwart gespoten achterklep en specifieke tienspakers met een diameter van 19 duim. Doe de deur open en je ontwaart nieuw zitmeubilair, een zwart gelakte ring op het stuurwiel en zwarte pedalen. En wie zichzelf op meer toptechnologie wil trakteren, kan in z'n geldbuidel wat extra euro's opdiepen voor een carbonpakket. Bovenop de ruwweg € 200.000 tellende aankoopsom. Al het moois is te bewonderen in de fotospecial.