Liefdesspel tussen Aston en Mercedes

Door: BV

Ulrich Bez, de baas van Aston Martin en Dieter Zetsche, die bij Mercedes aan het roer staat, kunnen het goed met elkaar vinden. Zo goed zelfs dat beide bedrijven in de toekomst nauw gaan samenwerken. Het project, waar intern naar verwezen wordt als "Romeo & Juliet", omvat onder meer de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuwe supersedan.

Tegen alle verwachtingen in, gaf Zetsche onlangs nog aan dat het merk Maybach blijft. Dat betekent dat het concern werk moet maken van een opvolger. Aston Martin kondigde eerder al aan het merk Lagonda opnieuw leven in te blazen. Sportwagens blijven het terrein van Aston Martin terwijl Lagonda andere segmenten moet bespelen. Er staat al een SUV op de planning, en daarbij komt naar alle waarschijnlijkheid een sedan. Zowel de volgende Maybach als de Lagonda-sedan zouden gebaseerd zijn op de techniek van de huidige Mercedes S-Klasse. Maybach blijft resoluut de kaart van comfort en luxe trekken. De Lagonda zou zich een prijsklasse lager positioneren. Boven de S-Klasse en de vierdeurs Aston Martin Rapide weliswaar. En in het vaarwater van de aanstormende baby-Rolls of de Bentley Continental Flying Spur. Op het -nog zeer voorlopige- programma staat een V12 (die nu weer niét van BMW afkomstig zou zijn) en een hybride variant.