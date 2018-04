In detail: de nieuwe Mazda 3

Door: AUTO55

Na de eerste informatie eerder vandaag, nemen we even de tijd om dieper in te gaan op de details van de nieuwe Mazda 3. De derde generatie (de eerste werd gelanceerd in 2003) die naar dat cijfer luistert, en samen met voorganger 323 de best verkopende familie voertuigen die Mazda ooit had. De afgelopen tien jaar zijn er zo'n 3,5 miljoen stuks van verkocht.

Na de CX-5 en de Mazda 6 is dit de derde Mazda die enerzijds is getekend volgens de Kodo designtaal en die anderzijds gebruik maakt van de oplossingen onder de SkyActiv-vlag. Zonder exacte cijfers te geven, zijn de verwachtingen van de Japanners hooggespannen. Beide voorgangers gingen vlotter over de toonbank dan verwacht en Mazda zag zich daardoor verplicht om z'n productieritme te verhogen. Anderzijds stelde het de constructeur ook weer in staat om winst te maken en dat was weer enige tijd geleden.

De 3 meet 4,46m op 1.795mm (zonder spiegels) en is 1,45m hoog, met een wielbasis van 2,7m. Hij is dus langer en breder dan z'n voorganger, maar door rijkelijk uit het vaatje van het staal met hoge weerstand te tappen, is het model ondanks de extra centimeters die ter beschikking van de inzittenden staan één van de lichtste voertuigen uit het segment geworden. Het basismodel weegt nog geen 1,2 ton. Dat geeft samen met een koetswerk dat minder luchtweerstand genereert, ook meteen de aanleiding tot een daling in de consumptie- en emissiecijfers. Die vernemen we nog.

Aan de binnenzijde wordt de bestuurder onthaald door een tellerpartij met een grote centrale toerenteller, waarin een digitale snelheidsmeter is verwerkt. Volgens Mazda een teken dat sportiviteit niet werd vergeten. Bovenaan de middentunnel zit een groot scherm dat, zoals dat ook voor BMW en Mercedes het geval is, geïnspireerd is door moderne tablets.

De veiligheidsrusting staat grosso modo op hetzelfde niveau als dat van de 6. Zo beschikt ook deze 3 voortaan (al dan niet optioneel) over een radargestuurde snelheidsregelaar en een adaptief remsysteem, naast de gebruikelijke hoeveelheid airbags en elektronische hulpmiddelen. Zelfs een head-up-display hoort nu tot de mogelijkheden.

De technologie wordt ook doorgetrokken in de ontspanning, want voortaan kan Mazda's middenklasse je ook met internet verbinden. Onder meer social media en internetradiostations (waar je je uiteraard blauw aan betaalt via de factuur van de je mobiele operator) zijn daarin opgenomen.

Zoals reeds aangegeven voorziet Mazda bij aanvang vier motoren. Een 1.5 benzine met 100pk (150Nm) en een tweeliter die bestaat in twee vermogensversies: 120 of 165pk sterk, met elk 210Nm koppel. De dieselversie wekt 150pk en 380Nm op. De transmissies hebben steeds zes verzetten, al laat het bedrijf in de meeste gevallen de keuze tussen een automaat of een handgeschakeld exemplaar.

Eind dit jaar wordt het model geïntroduceerd. De Belgische zetel wil het publiek kennis laten maken met het model op het volgende Autosalon van Brussel (in januari). Prijzen zijn er nog niet, al wil de invoerder het prijskaartje scherp houden. Een lichte prijsstijging lijkt evenwel onvermijdelijk aangezien ook de basisuitrusting (waarover evenmin details zijn vrijgegeven) wordt gespekt. De volledige fotoreeks vind je hier.