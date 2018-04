Mazda 3 ook als sedan, hybride in de maak

Door: AUTO55

Van de nieuwe Mazda 3, die gisteren als vijfdeurs werd voorgesteld, zal ook een sedanversie volgen. Dat werd intussen door Mazda bevestigd. Wanneer de vierdeurs er precies komt, en in hoeverre hij met het blote oog nog moeilijker van de 6 te onderscheiden zal zijn, raakte echter nog niet bekend. Of het model in de smaak zal vallen bij de Europese markt evenmin. Intussen wordt er, in de eerste plaats voor Japan, ook aan een hybridevariant gewerkt.