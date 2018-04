Mazda 3 MPS op de lange baan

Door: AUTO55

Eerder berichtten we dat er naast een sedan ook hybrideversie van de onlangs voorgestelde Mazda 3 in de pijplijn zit. Daarvan wordt gefluisterd dat er bij Toyota werd aangeklopt voor de levering van het batterijenpakket en de elektromotor. Die zouden dan aan Mazda's Skyavtiv-G benzinemotor worden gekoppeld, een tweeliter die we zelf reeds in de 6 hebben uitgeprobeerd. Maar de komst van een hybride, waarvan we nog niet eens zeker weten of die ook naar Europa komt, houdt ook in dat er op korte termijn geen investeringsruimte overblijft voor de ontwikkeling van een snelle MPS-variant.

MPS staat voor Mazda Performance Series en heeft zich tot op heden slechts minimaal op onze wegen laten opmerken, middels opgepompte versies van de 3 en de 6. Hun totaalvermogen van 260pk werd tekens uit een drukgevoede 2.3l gepuurd.