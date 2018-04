Extra motoren en 4x4 voor Mercedes A en B

Door: BV

Mercedes breidt het motorenpalet van z'n compacte voorwielaandrijvers uit. Het gaat dan om de technisch erg verwante A-, B- en CLA. Die laatste heeft voorlopig overigens geen recht op de nieuwe instapdiesel, maar dat heeft meer met marketing te maken dan met wat anders.

De zelfontbrander waarvan sprake haalt 90pk en 220Nm uit een 1.5l viercilinder van Renault-origine. Een sprinter wordt de A-Klasse er niet van. De acceleratie naar 100 neemt 13,8 seconden in beslag, maar de A 160 CDI zet er wel een verbruiksgemiddelde van 3,8l/100km mee neer (98g/km CO2). Hij kost minstens € 23.958. De B met dezelfde motor is 2 tienden langzamer en drie deciliter dorstiger (108g/km CO2), en de uwe vanaf € 26.499. Al zijn de 19pk sterkere modellen met 180, CDI en Blue Efficiency op de achterklep natuurlijk nog ietsje minder schadelijk voor het milieu. En ook duurder uiteraard. Mercedes claimt 3,6l/100km en 92g/km CO2 voor de A (€ 25.531) en 3,8l/100km en 98g/km CO2 voor de B (€ 28.072). Het betreft wel alweer een centrale van Renault, zoals ook in de 180-modellen zonder ecoslogan.

In de benzinehoek is de B 220 (aangedreven door een 1.991cc turbomotor met 184pk en gekoppeld aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling) er met 4Matic vierwielaandrijving. Goed voor een honderdsprint in 7,5 seconden, een top van 225km/u en een prijs die minimum € 33.154 bedraagt. In geval van de A zijn het de 250 en 250 Sport die (optioneel) de AMG-versie als vierwieltrekker hebben vervoegd. Ze zijn te koop vanaf respectievelijk € 35.937 en € 38.478. En bij de CLA - de A-klasse vierdeurs zeg maar - gebeurt er net krek hetzelfde. Al liggen de prijzen daar met € 41.503 en € 45.133 nog een verdieping hoger. (Update van 02/07/2013)