Honda en GM samen voor waterstof

Door: BV

Honda en General Motors willen samen brandstofceltechnologie perfectioneren voor gebruik in productievoertuigen. Zowel de Amerikaanse reus als het Japanse huis hebben reeds ervaring met brandstofceltechnologie. GM heeft sinds 2007 119 voertuigen op waterstof gebouwd als onderdeel van een onderzoeksprogramma. Die legden inmiddels meer dan 3 miljoen kilometer af. Honda van zijn kant bouwde 85 stuks van de experimentele FCX Clarity. De opvolger van dat model moet al in 2015 beschikbaar worden voor het brede publiek. Dat is wellicht voor de eerste vrucht van de samenwerking kan geplukt worden. Beide constructeurs mikken op concrete resultaten tegen 2020.

Auto's met een brandstofcel op waterstof zijn geheel zuiver. De aanwezige brandstof wordt immers omgezet in stroom die de auto aandrijft. Daarbij komt alleen waterdamp vrij. En terwijl een conventionele elektrische auto met een grote accu en lange laadtijd vraagt, kan waterstof op een relatief conventionele manier getankt worden. Beide fabrikanten achten een autonomie van 600km realistisch. Voltanken zou vervolgens hooguit drie minuten in beslag mogen nemen. De technologie kan gebruikt worden in nagenoeg elk type voertuig.