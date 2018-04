Opel Insignia Country Tourer zoekt het avontuur op

Door: BV

Het segment van de breaks met rubberlaarzen, waartoe je onder meer de VW Passat Alltrack, Volvo XC70 of Subaru Legacy Outback mag rekenen, is weer wat drukker bevolkt. Opel bouwt vanaf nu immers de Country Tourer op basis van de Insignia.

De opgefriste Insignia-familie verwelkomt met de gamma-uitbreiding z'n vijfde lid. We maakten immers al kennis met de sedan, vijfdeurs, break (Sports Tourer) en OPC. De nieuweling is met voorsprong de meest avontuurlijke van het stel. Dat wordt in de verf gezet (letterlijk) met zilverkleurige berschermpanelen onder de voor- en achterbumper en aangedikte wielkasten. Op de bumperschilden wordt dan weer spaarzamer met lak omgesprongen dan bij de andere versies.

Maar er is meer dan alleen uiterlijk vertoon. Opel krikte de bodemvrijheid met 20mm op en monteert op elk exemplaar vierwielaandrijving. Dat is het gekende systeem (uit de reeds bestaande Insignia met vierwielaandrijving) met een elektronisch gestuurde Haldexkoppeling. Ook een gestuurd limited-slip-differentieel dat de koppelverdeling over beide achterwielen dicteert, wordt geadopteerd.

De instapmotoren uit het gamma worden niet geleverd in het stoere koetswerk. De prijslijst zal een 163pk en 350Nm en een 195pk en 400Nm sterke tweeliter dieselmotor omvatten terwijl benzinerijders geen andere keuze krijgen dan de tweeliter turbomotor die 250pk en 400Nm ontwikkelt.

De Opel Insignia Country Tourer maakt z'n debuut op 10 september op het Autosalon van Frankfurt.