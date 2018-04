Nieuwe Bumblebee voor Transformers 4

Door: BV

Of de vierde uitgave van Transformers goed genoeg wordt voor een vermelding in ons dossier over legendarische autofilms, valt nog te bezien. Maar sponsor General Motors trekt in elk geval nu al de registers open. Vooral dan wat de Camaro betreft die de rol van Bumblebee voor z'n rekening neemt. Net als voorheen wordt eerst een klassieker (uit 1967) opgevoerd, maar uiteraard eist de motorgigant aandacht voor actuele producten. En die wordt geleverd door de Concept Camaro die specifiek voor de film is getekend.

Het eerste officiële beeld onthult in elk geval een smoel met een smalle grille en priemende koplampen, een uitgebreid aerodynamisch pakket en wielkasten die achteraan stevig met hun vingers in de koekjestrommel hebben gezeten. Je mag ervan uitgaan dat één en ander hint naar de volgende generatie van de musclecar. En het specifieke striping zal GM ook nu weer kopiëren voor een Bumblebee-uitgave van het seriemodel.