Voor de liefhebbers: Subaru WRX STi tS RA NBR...

Door: BV

Subaru heeft de WRX-monniker losgekoppeld van het Impreza-label. Wellicht om meer plaats te maken voor andere letters. STi bijvoorbeeld, voor de krachtiger edities. Of tS TYPE RA wanneer het om een gelimiteerde uitgave gaat die een opgewaardeerd remsysteem, specifieke 18-duimers, een grotere voorspoiler en specifieke kuipzetels omvat. of NBR (van Nurburgring) Challenge Package als er er heuse racekuipjes van Recaro en een knoert van een achtervleugel wordt gemonteerd. Gooi alles op een hoop en je hebt de Subaru WRX STi tS TYPE RA NBR CHALLENGE PACKAGE - een beperkte editie van hooguit 300 tuks die je alleen in Japan op je naam mag schrijven. Ernaar kijken kan gelukkig overal.