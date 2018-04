Win tickets voor World War Z @ Drive In Movies

Door: BV

Aanstaande vrijdag 5/07 kan je op het festivalterrein aan de Utopolis Cinema in Mechelen gaan kijken naar het einde van de wereld. World War Z is een film waarin Brat Pitt de rol van oorlogsheld opneemt in de strijd tegen een zombie-pandemie. Auto55.be geeft ook voor deze prent vrijkaarten weg. Kans maken doe je door te reageren op de link naar dit item op onze Facebook-pagina of de titel van deze film samen met je post- en emailadres door te sturen via onze contactpagina.

De CocaCola Drive In Movies lopen dit jaar tot en met 31 augustus. Het volledige programma vind je hier.