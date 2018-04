Utopolis Drive In Movies 2013: Programmatie

Door: BV

Utopolis organiseert deze zomer al voor het zeventiende jaar op rij de Drive In Movies, op een tot festivalweide omgetoverd terrein van Recreatiecentrum De Nekker in Mechelen. Dit jaar zijn er voorstellingen gepland vanaf 28 juni, telkens vanaf 22u, al is de sfeer er al op te snuiven vanaf 20u.

Auto55.be is alweer partner van het evenement. Net als de afgelopen jaren verloten we voor elke voorstelling tickets onder de fans van onze Facebook-pagina (het is nog niet te laat om fan te worden!).

Tot het zover is kan je alvast je favorieten aanstippen in de programmatie. Die hebben we hieronder voor je opgelijst. Meer details over toegangsprijs en locatie vind je hier.

Vrijdag 28/06/2013 - The Internship

Zaterdag 29/06/2013 - Monsters University (AVANT PREMIERE)

Zondag 30/06/2013 - Scary Movie 5

Woensdag 03/07/2013 - Dark Skies

Donderdag 04/07/2013 - The Internship

Vrijdag 05/07/2013 ) World War Z

Zaterdag 06/07/2013 - Despicable Me 2

Zondag 07/07/2013 - Monsters University (AVANT PREMIERE)

Woensdag 10/07/2013 - Star Trek XII: Into Darkness

Donderdag 11/07/2013 - Man of Steel

Vrijdag 12/07/2013 - The Heat

Zaterdag 13/07/2013 - Monsters University

Zondag 14/07/2013 - Fast & Furious 6

Woensdag 17/07/2013 - The Hangover 3

Donderdag 18/07/2013 - After Earth

Vrijdag 19/07/2013 - Now you see me (AVANT PREMIERE)

Zaterdag 20/07/2013 - Pacific Rim

Zondag 21/07/2013 - World War Z

Woensdag 24/07/2013 - The Wolverine

Donderdag 25/07/2013 - The Hangover 3

Vrijdag 26/07/2013 - Pacific Rim


Zaterdag 27/07/2013 - World War Z


Zondag 28/07/2013 - The Wolverine

Woensdag 31/07/2013 - Now you see me

Donderdag 1/08/2013 - Fast & Furious 6

Vrijdag 2/08/2013 - Red 2 (AVANT PREMIERE)

Zaterdag 3/08/2013 - The Smurfs 2

Zondag 4/08/2013 - R.I.P.D.

Woensdag 7/08/2013 - Pacific Rim

Donderdag 8/08/2013 - R.I.P.D.
Vrijdag 9/08/2013 - The Wolverine

Zaterdag 10/08/2013 - The Lone Ranger

Zondag 11/08/2013 - The Smurfs 2

Woensdag 14/08/2013 - Elysium

Donderdag 15/08/2013 - Percy Jackson & The Olympians: The Sea of Monsters

Vrijdag 16/08/2013 - We're the Millers (AVANT PREMIERE)

Zaterdag 17/08/2013 - The Internship

Zondag 18/08/2013 - The Lone Ranger

Woensdag 21/08/2013 - Pain & Gain

Donderdag 21/08/2013 - Red 2

Vrijdag 23/08/2013 - Kick-Ass 2

Zaterdag 24/08/2013 - We're the Millers (AVANT PREMIERE)

Zondag 25/08/2013 - Man of Steel

Woensdag 28/08/2013 - After Earth

Donderdag 29/08/2013 - Pain & Gain

Vrijdag 30/08/2013 - We're the Millers

Zaterdag 31/08/2013 - This is the end