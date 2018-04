Vuhl 05 is Mexicaanse volbloed

Door: BV

Vuhl klinkt misschien Duits, maar deze sportwagen zal finaal in Mexico van de band lopen. De voorstelling is al achter de rug - die gebeurde op de Royal Automobile Club in Londen. Een aluminium monocoque dient als onderstel en een 2-liter turbomotor van Ford-origine zorgt voor de aandrijving. 285pk en 420Nm moet voldoende zijn voor een sprinttijd van 3,7 seconden (naar 100) en een top van 244km/u want de weegschaal slaat niet verder uit dan 725kg. De Vuhl 05 kost omgerekend zo'n € 55.000 maar gaat voorlopig alleen in Engeland en de VS in de verkoop. Beeld is er in de fotospecial.