Caterham doet nieuwe krachtoefening: 620R

Door: BV

Caterham stuurt de gammatopper van de Seven - de R500 - met pensioen. De vervanger is deze 620R, uitgerust met een 2-liter Ford Duratec benzinemotor die wat is opgekitteld. Bij 7.700t/min worden er nu 311 paarden op de handbediende transmissie losgelaten en 350 omwentelingen eerder piekt de koppelcurve op 296Nm. Tel dat op bij het traditionele pluimgewicht (niet gespecifieerd) en je komt bij een hersenkneuzende sprinttijd van 0 tot 60Mph (96km/u) van 2,79 seconden.

De uitrusting omvat een grijs gelakt onderstel, een koelsysteem dat op wedstrijden is afgestemd, samen met een nieuwe neuskegel die wat meer aerodynamisch is. Racezetels en koolstofvezel interieurpanelen worden standaard geleverd op deze € 58.000 kostende (af-fabriek) speelrakker. Beeld is er in de fotospecial.