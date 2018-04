Voor de show: Jaguar Project 7

Door: REDACTIE

Zeven keer wist Jaguar de legendarische uithoudingsrace in Le Mans op z'n naam te schrijven. De eerste keer in 1951 en voor het laatst in 1990. En dat mag gerust eens wat meer onder de aandacht gebracht worden. Daarom sleurt Jaguar een op de D-Type (die in de jaren vijftig de autosportdiscipline domineerde) geïnspireerde versie van de fonkelnieuwe F-Type mee naar het Goodwood Festival of Speed.

Voor de aandrijving wordt gebruik gemaakt van een 5-liter V8 die je ook in de productieversie terugvindt. Goed voor 550pk en 680Nm (55pk en 55Nm meer dan de V8 S van de F-Type), al moet die ditmaal geen stalen, maar slechts een aluminium koetswerk als last torsen. Het doet de sprinttijd slinken tot amper 4,2 tellen en bij 300km/u komt er een begrenzer aan te pas.

Een nieuwe voorbumper, grotere luchtinlaten, specifieke 20-duimers, een rolbeugel en een fikse achtervleugel horen tot de uiterlijke kenmerken van Project 7. Binnenin is het vooral koolstofvezel en een nieuw, origineel stikmotief voor het lederen zitmeubilair dat het verschil maakt voor de enige overgebleven inzittende. Op de plaats van de passagier kan je hooguit een helm kwijt.

Een elektronisch differentieel, bijgespijkerde ophanging en een uitlaat die brult als een T-Rex maken het geheel af. Wie er één wil, zal over veel overtuigingskracht en een blanco cheque moeten beschikken, want de Britten willen het bij dit showexemplaar houden. Kijken naar de foto's kost gelukkig niets.