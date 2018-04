Europa's nieuwe Toyota Corolla

Door: BV

Toyota beklaagt zich nog dat het de naam Corolla liet vallen voor Auris. In Europa, tenminste. Maar toch is het klassieke label niet helemaal verdwenen, want het bleef al die tijd behouden voor de vierdeursversies. De achterliggende redenering zijnde dat het cliënteel voor een vierdeurs meer behoudsgezind is, en een naamswijziging dus moeilijker zou verteren. Internationaal gezien zijn de Auris en Corolla echter één pot nat.

De inmiddels elfde generatie van de Corolla wordt een stuk ruimer dan z'n voorganger. Het eindresultaat is nu liefst 4,62m lang en 1,77m breed. 8cm langer en 1,5cm breder dus, maar ook een halve centimeter minder hoog. De wielbasis groeide fiks, waardoor de overhangen voor- en achteraan toch ingekort werden. De groei in koffervolume kon dat evenwel niet stuiten. 465 Liter is meer dan ooit tevoren.

Het zal niemand verbazen dat we nagenoeg alle motoren al uit de Auris kennen. Instappen doe je het met een 1,33 benzine met 99pk, gevolgd door een 1,6 met 122pk en een 1,6 Valvematic met 132pk. Een 1.4 diesel met 90pk wordt eveneens aangeboden. En hoewel die momenteel niet wordt aangekondigd staat de obligate hybride natuurlijk ook nog op het programma.

De Corolla kleedt zich voor de generatiewissel ook wat modieuzer. Vooral de scherper gelijnde complex vormgegeven lichtunits dringen zich op. Het is uiteraard allemaal te bekijken in de fotospecial.