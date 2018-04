BMW Concept Active Tourer past bij fietsen

Door: BV

BMW parkeert binnenkort een compacte monovolume in z'n gamma. Een product dat de liefhebber van het merk op meer dan één manier verraadt. Want dat model krijgt niet alleen een koetswerkvorm die het merk nooit eerder vertoonde, de aandrijving zal (voornamelijk) op de voorwielen geschieden door een driecilindermotoren die dan op de koop toe ook nog eens dwars worden ingebouwd. Logisch dus dat BMW het nodig vindt om het pad te effenen. En concept cars zijn het lievelingsmiddel van de sector.

Hoe BMW's monovolume eruit komt te zien weten we eigenlijk al. De Concept Active Tourer werd immers reeds vorig jaar in Parijs als studiemodel voorgereden. Het definitieve eindresultaat is nog niet bekend, maar groot zullen de verschillen niet zijn. Maar om de publieke opinie nog verder te kneden, heeft BMW dat model nog eens in een avontuurlijker jasje gestoken. De uiterlijke verschillen zijn miniem, tenzij je een boom wil opzetten over de koper-oranje lakkleur.

Het grootste verschil is de aanwezigheid van een geïntegreerde fietsdrager die de plaats van de koffer en de achterbank inneemt. Als het niet in gebruik is, neemt het nauwelijks of geen ruimte in beslag. De aanwezigheid van het fietsenrek is voor BMW voldoende reden om ‘Outdoor' aan de naam te kleven.

De Concept Active Tourer Outdoor heeft een hybride aandrijflijn. Een 1,5l driecilinder benzinemotor die de voorwielen aandrijft wordt er bijgestaan door een kleine elektromotor die z'n werk wellicht (BMW specifieert dat niet) via de achterwielen doet. Het gecombineerde vermogen bedraagt een indrukwekkende 190pk. Goed voor een sprintje in minder dan 8 seconden bij een verbruiksgemiddelde van 2,5l/100km en een CO2-afgifte van amper 60gr/km. Klik hier voor de fotospecial.