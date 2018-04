BMW Concept Active Tourer komt sneller dan verwacht

Door: BV

Een 1 met voorwielaandrijving en een eerder hoog koetswerk - daar wordt al tijden over gespeculeerd. En hij zal er ook effectief komen. Op het Autosalon van Parijs staat de Concept Active Tourer. 4,35m lang, 1,83m breed en 1,56m hoog - afmetingen die nagenoeg identiek zijn aan die van de Mercedes B-Klasse. Geen toeval.

Natuurlijk belooft BMW een hoop binnenruimte. Meer overigens dan bij sommige achterwielaangedreven modellen van het merk, al heeft dat meer te maken met de dwars ingebouwde motor dan met de set wielen die wordt aangedreven. Al zou met achterwielaandrijving de voetruimte voor de achterste inzittenden smaller zijn. De Concept Active Tourer pakt natuurlijk ook nog uit met een hoop snufjes. Zo is er een glazen dak waarvan je zelf de doorzichtigheid kan instellen, is er een digitaal instrumentarium (eigenlijk gewoon een scherm) en vind je in de middenconsole een tweede exemplaar dat onder de meer traditionele functies als audio- en navigatie groepeert. In de rugleuning van de voorzetels zit een verticale rail waar je allerlei accessoires in kan klikken. Een klaptafel of iPad-houder bijvoorbeeld.

Naast een kleine, dwars ingebouwde 1.5l driecilinder benzinemotor, heeft de creatie ook nog een batterij en elektromotor aan boord. Oplaadbaar aan het stopcontact en vol in staat om 30km ver te geraken. Het helpt de CO2-uitstoot naar beneden tot 60gr/km en het verbruik naar 2,5l/100km. Knap als je weet dat de kracht van het thermische aggregaat met twee turbo's en de elektromotor samen 190pk ter beschikking stellen van de bestuurder. De monovolume BMW haalt er 100 mee in 8 tellen en stoomt door tot 200km/.

Erg lang geeft BMW de concurrentie (de B-Klasse en de op stapel staande Audi A2) niet. Volgend jaar staat de productieversie al bij de dealer. Vijftig beelden van de Concept Active Tourer staan nu al in onze fotospecial.