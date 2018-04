Ron Automobile RXX: lichtgewicht tandem

Door: BV

Aan aspirant-sportwagenbedrijfjes is er absoluut geen tekort. Regelmatig sieren schimmige of moeilijk te verifiëren initiatieven deze pagina's. En de lijst is net wat langer geworden. Ron Automobile heeft immers de eerste digitale beelden van hun RXX sportwagen vrijgegeven. Je bekijkt het zonder al te veel problemen als een Caterham - want een lichtgewicht buizenchassis zorgt voor de stevigheid - die door de mixer is gehaald. Finaal zitten beide zitplaatsen niet naast, maar achter elkaar en is de motor verhuist van de voor- naar de achterwielen.

Ron Automobile plant drie verschillende versies - RXX, RXX-S en RXX-R, afhankelijk van vermogen en uitrusting. Welke krachtbron wordt gebruikt is niet eens bekend, maar het bedrijf heeft op z'n minst één ding in z'n voordeel spelen - het heeft foto's van een prototype dat onder constructie is.