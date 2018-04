Dit is de Seat Leon ST!

Door: BV

De middenklasser van Seat - en dan hebben we het uiteraard op de vorig jaar gelanceerde Leon - had nog niet eerder een break. Maar daar komt nu - met de toevoeging van de letters ST en een groeischeut van goed 27cm voor de achteroverhang - verandering in. Achter de kofferklep past 587 liter bagage onder het afdekscherm. Dat wordt 1.470 liter met het de achterbank uit de weg, tot tegen het dak. Daarmee zit het model de Golf Variant (605l / 1.620l), die profiteert van een wat hoekiger vormgeving, op de hielen.

De motoren zijn allen oude bekenden. Er wordt ingestapt met een 1.2 TSI die bestaat in twee vermogensversies (85 en 105pk), gevolgd door een 1.4 TSI - eveneens in twee uitvoeringen (122 of 140pk) en afgetopt door een 1.8 met 180pk die FR op de kofferklep krijgt. Dieselrijders hebben de keuze uit een 1.6 TDI met 90pk en twee versies van de 2.0 TDI (150 of 184pk). Voor de fiscaliteit is de uitstoot van doorslaggevend belang en een Ecomotive-versie neemt daarin het voortouw. Die neemt genoegen met amper 3,3l/100km, of 89gr/km als het op CO2-uitstoot aankomt.

De voorstelling geschiedt op het Autosalon van Frankfurt. Meer beeld is er in de fotospecial.