BMW ziet brood in Duitse internetverkoop

Dat de Beiaards plannen koesterden om hun elektrische stadswagen, de i3, ook rechtstreeks via het internet aan de man te brengen was al langer geweten. Maar nu blijkt dat men de zaken nog veel ruimer ziet, met het oog op inkrimping en meer opbrengsten.

Commercieel directeur van de Duitse afdeling Roland Krüger bevestigde dat men in het land van herkomst alle modellen via het net wil gaan aanbieden. Een maatregel die vele ritjes naar de dealer bespaart en meerdere filialen als dusdanig overbodig maakt. Enkel in grote steden zoals München, Frankfurt en Berlijn, wil men nog verkoopspunten overhouden. De personeelskosten in Duitsland, inclusief bonussen, zouden mee aan de basis liggen van de beslissing. BMW houdt er in totaal zo'n 6.500 werknemers aan de slag. Niet verwonderlijk zijn de erkende verdelers er ginds niet van te spreken.