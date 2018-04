Win Tickets voor The Wolverine @ Drive In Movies

Door: BV

Wolverine, het meest iconische personage uit het X-Men universum, is terug in een spectaculair epos dat plaatsvindt in het hedendaagse Japan. Uit zijn element in een onbekende wereld moet Wolverine de confrontatie aangaan met onverwachte en dodelijke tegenstanders in een strijd die hem voorgoed zal veranderen. Voor het eerst voelt hij wat het is om kwetsbaar te zijn en wordt hij tot aan zijn fysieke en emotionele grenzen gedreven… Hij staat niet enkel voor een strijd tegen het staal van de samurai, maar ook tegen zijn eigen onsterfelijkheid.

Aanstaande vrijdag 9 augustus wordt The Wolverine geprogrammeerd op de Cocacola Drive In Movies bij Utopolis Mechelen. En ook daarvoor geeft Auto55.be weer vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door onder de link naar dit item te reageren op onze Facebook-pagina. Succes!