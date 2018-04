Mercedes Vision Golf Car

Door: BV

Das Haus sponsort het British Open golftournooi in Schotland. En om eens wat meer te doen dan alleen maar wat vlagjes te planten en shuttles te voorzien, heeft Mercedes z'n designers gevraagd om ook even na te denken over een golfkarretje. Het resultaat is de Vision Golf Car, die evenwel alleen bestaat in het virtuele rijk.

Aan ideeën geen gebrek. Binnen de koets, die misschien wel wat weg heeft van de Mitsubishi iMiev, vinden we een centraal gepositioneerde joystick voor de besturing. Elektromotoren in de wielen zorgen voor de aandrijving, zonnecellen voor wat extra bereik. Tenzij je de stroom natuurlijk verkwanseld aan de snufjes. en er zijn er nogal wat. Een heus infotainmentsysteem met de obligate koppelmogelijkheden voor trendy tablets en GSM's, verwarmde zetels of nekverwarming. Bekerhouders die koelen of warmen en een uitschuifbare bliksemafleider zijn wat meer toegespitst op de Golf-beoefenaar. Productie komt er uiteraard niet.