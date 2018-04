Vision wordt nieuwe Mini

Door: BV

Mini heeft de eerste informatie en beelden van z'n Vision Concept vrijgegeven. Dat model gaat de nieuwe, inmiddels derde generatie, van de driedeurs Mini vooraf. Ga er gerust van uit dat de verschillen met de productieversie beperkt zullen zijn. Vooral aan de buitenzijde, waar de invloed van de Mini Rocketman Concept (oorspronkelijk bedacht als mini Mini, maar niet goedgekeurd voor productie) duidelijk zichtbaar is.

De grille die nog steeds het smoelwerk domineert is wat meer afgerond dan op de huidige versie, maar alle basisingrediënten worden ook hier hergebruikt. Het geheel hoort echter vooral meer aerodynamisch te zijn, en die eis liet zich vanzelfsprekend ook gelden in het design van de bumper.

Op de flank introdudeert Mini twee nieuwe stijlelementen. Enerzijds is er de erg duidelijk verbinding tussen de raamomlijsting en de stootranden die beiden in hetzelfde materiaal zijn uitgevoerd. Anderzijds introduceert Mini aan de voorzijde van de deuren een extra plooilijn die de nood van de designers om convexe en concaave vormen aan elkaar te lijmen moet vervullen. Geen nieuw model is compleet zonder. Mini zal ongetwijfeld aanhalen dat een meer dynamische houding oplevert. De achterste lichtunits krijgen wellicht om dezelfde reden in het koetswerk ingewerkte wenkbrouwen. Een stijlelement dat vooral Aziatische autoconstructeurs genegen is (kijk maar naar de jongste Nissan Micra). Uiteraard is de concept voorzien van een dubbele uitlaat, die net als bij de pittigste actuele versies in het midden van de achterbumper zit.

Aan de binnenzijde wijkt het model nog behoorlijk af van het eindresultaat. Vooral dan als het op de materiaalkeuze aankomt. Wat we ervan onthouden zijn de loungezetels, een zwevende middenconsole en een groot centraal display (waarvan niet duidelijk is of die in de definitieve versie nog steeds de snelheidswijzer zal omvatten) dat door twee vleugelvormige ventilatieroosters wordt vergezeld. Alle beeld is er uiteraard in de fotospecial.