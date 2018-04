Rocketman is mini Mini

Door: BV

Mini heeft op dit ogenblik weliswaar de Cooper, Clubman en Countryman in het programma staan, maar eigenlijk is geen van de actuele modellen van het merk écht klein. Daarin komt in de toekomst verandering. Het bedrijf presenteert op het Autosalon van Geneve immers deze Rocketman. Een mini Mini met een lengte van 3,42m, hoogte van 1,40m en breedte van 1,90m (spiegels incluis). Nooit eerder toonde moederhuis BMW een Mini die zo dicht in de buurt komt van de afmetingen van het origineel uit 1959.

Ondanks de kleine voetafdruk, is de Rocketman nog steeds duidelijk herkenbaar als een Mini. De designers zorgen ervoor dat alle typische Mini-kenmerken aanwezig zijn. In de eerste plaats het verchroomde radiatorrooster en de typerende koplampen die ze flankeren. Die laatste zijn hier in proportie groter geworden, voor een specifieke uitstraling. Ze bestaan nu uit LED-schijnwerpers in combinatie met een lichtring voor overdag. De achterlichten zijn ondergebracht in opvallende beugels. Voor de Rocketman wordt gebruik gemaakt van een structuur in carbon (net als bij het BMW Megacity Vehicle). Dat kostbare materiaal is zichtbaar rondom, onder meer bij de portieren en wielbogen. Ondanks de bescheiden afmetingen, rust de concept op 18-duims wielen.

De deuren zijn opgehangen aan dubbele scharnieren. Dat zorgt ervoor dat ze bij het openen minder plaats in beslag nemen. Het glazen dak is voorzien van sierelementen in de vorm van de Britse vlag de "Union Jack". De lijnen kunnen verlicht worden om het interieur in het donker te laten baden in een sfeervol licht. Staat de verlichting uit, dan zijn ze porseleinkleurig, net als de spiegelhuizen.

Mini catalogeert de Rocketman als een 3+1-zitter. Bij dergelijk bescheiden afmetingen betekent dat onvermijdelijk dat er weinig ruimte overblijft voor bagage. Dat lost de autobouwer op door een kofferklep in twee delen te monteren. Het bovenste deel klapt gewoon open, terwijl het onderste deel functioneert als een schuif die afzonderlijk af te sluiten valt. Ze schuift tot 35cm uit en kan in die positie extra bagage herbergen, maar ze kan met afzonderlijke steunen ook als basis dienen voor de montage van pakweg snowboards.

Aan boord vinden we drie verschuifbare zitplaatsen; twee vooraan en één achteraan. Daarop moet het in alle omstandigheden comfortabel toeven zijn. De passagier rechts vooraan schuift eenvoudig dichter tegen de plaats-efficiënte boordplank als de nood voor een derde inzittende zich stelt. De bestuurder kan die toegeving vanzelfsprekend minder makkelijk doen. Achter zijn rug is er dus in de eerste plaats ruimte voor bagage, al kan die omgeturnd worden tot een noodzitje. Maar alleen voor korte verplaatsingen.

De ronde tellerplaat in de middenconsole is vervangen door een gelijkaardig vormgegeven en gepositioneerd scherm waarop driedimensionaal informatie kan worden weergegeven op verschillende niveaus. Daardoor kan één enkel scherm veel informatie en bedieningselementen herbergen. Het wordt aangevuld met een toerenteller en een boordcomputer vlak voor de neus van de bestuurder. Alles aansturen geschiedt via een trackball die de meeste knoppen vervangt.

Deze Rocketman blijft geen concept. Eigenlijk heeft Mini het licht voor serieproductie al op groen gezet. Voor de definitieve versie moeten we evenwel nog minstens 2 jaar geduld oefenen. Wanneer die op de markt komt, krijgt die één van Mini's nieuwe generatie driecilindermotoren onder de kap. Mini maakt zich sterk dat het verbruiksgemiddelde ervan niet eens 3l/100km zal bedragen.