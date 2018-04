Gefluister over Alfa Romeo Spider

Door: AUTO55

Dat de geestelijke opvolger van de klassieke Duetto zijn basis zal delen met Mazda's vierde generatie van de MX-5 is intussen oud nieuws. Net als het gegeven dat het Italiaanse autohuis zelf voor de eigen krachtcentrale zal instaan. De reeds bestaande 1.4 TB MultiAir komt daar mits aanpassingen prima voor in aanmerking.

In het huidige aanbod genereert het turboblokje maximaal 170pk, maar verwacht wordt dat de ingenieurs nog meer paarden zullen proberen los te weken uit de in de lengte gemonteerde motor. Een zestrapsautomaat met dubbele koppeling staat alvast op de verlanglijst.

De auto zelf zal in Japan worden gebouwd, net als de MX-5 die ginds gewoon Roadster heet. Beide zullen ongeveer 4 op 1,7m van het wegoppervlak inpalmen (al wordt de Alfa naar verluidt net iets langer) en op de weegschaal aftikken bij ongeveer een ton. Het ontwerp van de koets zou ook bijna klaar zijn. Niet Pininfarina, maar Marco Tencone mag met de eer gaan lopen. De tekenstijl zou alvast niet retro getint zijn. We gokken op een kruising tussen de 4C en de 2uettottanta uit 2010. De Mazda zal in principe begin 2015 als eerste aan het grote publiek worden voorgesteld; op de Italiaanse versie is het wachten tot het einde van dat jaar.