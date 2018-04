Alfa Romeo 2uettottanta van Pininfarina

Door: BV

De Italianen halen de feestneuzen boven in Geneve. Met deze 2uettottanta trakteert Pininfarina zichzelf voor z'n 80ste verjaardag én geeft het Alfa een presentje omdat het merk dit jaar z'n eeuwfeest viert. Achter de schermen is er natuurlijk nog meer aan de hand, want ook Giugiaro en Bertone staan in Genève met een studiemodel voor Alfa. De reden? Het merk zoekt welke richting het in de toekomst opwil (het design van de 8C krimpen naar het formaat naar de MiTo levert blijkbaar niet de nodige resultaten op).

Op de opvolger van de 159, die wellicht Giulia gaat heten, zullen we te zien krijgen welk design de constructeur prefereert. Daarna volgen nog een nieuwe Brera en een grote berline die de 169 opvolgt en volgens de geruchtenmolen wel eens een achterwielaangedreven onderstel met Chrysler zou kunnen delen.

Pininfarina mikt met de 2uettottanta op een opvolger voor de Spider. Het model is alvast pakken minder futuristisch dan dat van de collega's. De tweezitter heeft LED-technologie voor de koplampen en lijkt desondanks helemaal productierijp. Pininfarina lepelt tussen de voorwielen een 1.7l turbomotor die als eerbetoon aan de oorspronkelijke Duetto in lengterichting gemonteerd is. Dat zou de bestuurder alvast een betere gewichtsverdeling opleveren. Deze studie is 1,80m breed, 1,28m hoog en 4,21m lang geworden. De wielbasis bedraagt exact 2,5m.