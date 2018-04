Hot Rod voor Batman

Door: BV

Batman, die ook nog wel als The Dark Knight door het virtuele leven dartelt, vecht al meer dan zeven decennia in de straten van Gotham City tegen gespuis dat geheid te veel lijm heeft gesnoven. De stripreeks is inmiddels al uitgemolken in meer dan één televisiereeks, een tekenfilmserie en een handvol bioscoopfilms. Allen onthullen dat de kerel, al vanaf de originele verschijning op het kleine scherm in 1966, oordeelkundig z'n vervoermiddel kiest. Het eindresultaat kan - ook dat wordt duidelijk - echter eender wat zijn. Een Hot Rod had de man achter het masker echter nog nooit, en designer Mark La Frenais vond dat duidelijk een gebrek.

Hij tekende dan ook deze, in theorie door een V8 aangedreven, Hot Rod Batmobiel. De halve vleermuisvleugel die als een hanenkam op het dak staat is natuurlijk een weggever. Meer dan de beelden in de fotospecial hoeven we niet te verwachten.