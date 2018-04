Caterham gaat maar door met Seven

Door: BV

De jongste jaren hebben de erfgenamen van de Lotus Seven zichzelf steevast in de kijker gewerkt met almaar meer extreme, snelle en lichtere modellen. Maar ditmaal is het nieuws van andere aard. Zonder al meteen in detail te treden, kondigt Caterham een nieuwe instapversie van de tweezitter aan. Die komt tegen het jaareinde op markt.

Terwijl er voor modeljaar 2014 wellicht enkele kleine stilistische wijzigingen te rapporteren vallen, komt het nieuws vooral van onder de motorkap. Caterham heeft immers een nieuwe krachtbron op de kop weten te tikken. Die zal voldoen aan de Euro 6-emissienorm, is soepeler dan momenteel het geval is en wordt ook een stuk zuiniger dan voorheen. Sterker nog: de nieuwe Seven wordt de zuinigste ooit. Maar vermogen, slagvolume of origine... zijn allemaal nog onbekend.

Wat Caterham daarentegen wel al de wereld instuurt, zijn de prijzen. En de nieuweling wordt toegankelijk. Vanaf € 19.800 (zonder belastingen) staat hij in je garage.