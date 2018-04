Terrafugia vliegt, rijdt ook

Door: BV

s="internalLink" title="Terrafugia werkt aan hybride vliegende auto" href="/nieuws/20206-terrafugia-werkt-aan-hybride-vliegende-auto">In mei berichtten we dat de Amerikaanse onderneming Terrafugia aan een nieuwe vliegende auto werkte. Een definitief product was toen, volgens het bedrijf, nog ruim 8 jaar van ons verwijderd. Maar kijk, drie maanden later en het prototype vliegt al. Terrafugia stelde het product voor op een vliegshow in de Amerikaanse staat Wisconsin. Nu hoopt het bedrijf het product al in 2015 in productie te hebben. De interesse is alvast hoog. Op een geschatte verkoopprijs van $ 279.000, wist het bedrijf al van 100 klanten een orderbon en een voorschot te verzekeren.

Deze eerder TF-X, en voortaan ‘Transition' gedoopte creatie, onderscheidt zich van de andere sportvliegtuigjes door de mogelijkheid om er ook gewoon op baan mee te rijden. Het product voldoet niet alleen aan de eisen voor vliegverkeer, maar ook aan die voor de openbare weg. Daar haalt de Transition een topsnelheid van 110km/u. Een vliegende auto wil Terrafugia dit evenwel niet noemen. Het is een vliegtuig dat ook kan rijden. Het verschil zit ‘m in de nuance, zullen we maar zeggen. Bewijs van de eerste publieke vlucht is er in de fotospecial.