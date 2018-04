BMW i8: alle specificaties

Door: BV

Over goed een maand stelt BMW op het Autosalon van Frankfurt niet één, maar twee nieuwe modellen voor z'n eveneens piepjonge i-submerk voor. De eerste, een stads-monovolume die i3 heet, hebben we al achter de kiezen. Maar de i8 die dienst zal doen als sportieve vaandeldrager, heeft nog niet al z'n geheimen prijs gegeven. Beelden van de concept hebben we in overvloed, maar het eindresultaat zit nog onder doek. De specificaties echter, heeft BMW nu reeds allemaal te grabbel gegooid.

De aandrijflijn maakt gebruik van een drukgevoede 1,5l driecilinder benzinemotor. Die alleen ontwikkelt al 228pk, ten voordele van de aangedreven achterwielen, met een zestrapsautomaat tussen beide. De voorwielen worden ook van aandrijfkracht voorzien, zij het door een 129pk sterke elektromotor met een tweetraps-overbrenging. Tel alles bij elkaar op en je hebt niet alleen vierwielaandrijving en 8 versnellingen, maar ook 357pk en 570Nm aan trekkracht.

Je hoeft ze natuurlijk niet altijd allemaal te gebruiken, en met een waaier aan aandrijfopties kan je dus kiezen of de i8 zich als een benzine-, elektrische- of hybride-auto gedraagt. Je wordt dan achtereenvolgens op voor- vier- of achterwielaandrijving getrakteerd. Het eerste houdt de i8 overigens niet erg lang vol. Na 35km is de accu leeg, maar het is wel voldoende om volgens de EU-regelgeving (die in deze helemaal geen uitstaans heeft met de praktijk) de CO2-emissies en het verbruik stevig de dieperik in te jagen. De i8 zal hooguit 59gr/CO2/km uitstoten en niet meer dan 2,5l/100km verbruiken. Opladen duurt 3,5 uur aan een normaal stopcontact.

Rij je naast de stroom ook de benzine op, dan hoor je zo'n 500km ver te geraken. Een computer zorgt niet alleen voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de brandstof, maar stuurt bij een beetje tempo het vermogen ook geheel variabel naar de wielen.

Stabiliteitscontrole, Cornering Brake Control, Dynamic Brake Control, Brake Assist, Brake Standy, Start-Off Assistant, Fading Compensation, Brake Drying Function en Active Cornering (een systeem dat werkt volgens het torque-vectoring principe) zorgen voor de juiste dosis Playstation-senstaties.

BMW heeft stevig geïnvesteerd in een lichtgewicht architectuur. Dat omvat onder meer aluminium voor de subframes in de ophanging, koolstofvezel voor de vleugeldeuren en met koolstofvezel versterkt plastic voor de koetswerkpanelen. Maar met ook een zware lithium-ion-accu in de koets, blijft de i8 net zo veel wegen als een conventionele sportwagen. De teller slaat door tot 1.490kg, wat betekent dat een Porsche 911 Carrrera 4S met PDK -eveneens een automaat, met vierwielaandrijving en een vergelijkbaar (zo'n 400pk) vermogen- toch nog 22kg minder weegt. De i8 pakt wel uit met een lager zwaartepunt en een perfecte 50:50 gewichtsverdeling over beide assen.

De prestaties zijn dan ook erg vergelijkbaar. Terwijl de Porsche de honderdsprint doet in 4,3 tellen en het bij 295km/u voor bekeken houdt, zet de i8 ‘minder dan' 4,5 seconden en 250km/u (begrensd) neer. Of de prijs ook vergelijkbaar wordt, wil BMW overigens nog niet kwijt.

De afmetingen ten slotte: de i8 wordt 4.689mm lang, 1,942mm breed en 1,293mm hoog, zal op een wielbasis van 2.800mm rusten en klieft met Cx van 0,26 door de lucht. Het gecamoufleerde prototype was zo vriendelijk van voor de lens te poseren. Je vindt alle beeld in de fotospecial.