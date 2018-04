Fiat gelooft niet in EV of hybride

Door: BV

Sinds Fiat de Chrysler-group inlijfde, zetelt de baas over de wereldwijde motorenstrategie van het bedrijf (dat heet dan Head of Global Powertrain Coordination) in de VS. Het is ook een Amerikaan: Bob Lee, die al in 1978 bij Chrysler aan de slag ging. Hij heeft op een conventie in Michigan de stelling van de groep over elektrische voertuigen en hybrides uit de doeken gedaan. In het kort: ze willen er (nog) niets mee te maken hebben.

Volgens de groep is het publiek nog niet bereid om meer te betalen voor elektrische voertuigen of hybrides. En zo lang dat het geval is, zal Fiat / Chrysler daarin niet investeren. De topman erkent gelukkig wel de wens van heel wat consumenten om - al dan niet onder belastingdruk - wat aan hun CO2-voetafdruk te doen. De oplossing? Turbo's voor benzinemotoren en de Amerikanen aan de turbodiesel. "Dieseltechnologie is net zo zuinig als benzine-hybrides, maar de prestaties zijn beter." Als er dan al iemand zat te hopen op meer exemplaren van de elektrische Fiat 500e, dan is die er nu aan voor de moeite.