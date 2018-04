Kia brengt stoere stadsrakker naar Frankfurt

Door: BV

Kia gaat naar Frankfurt en neemt mee... de nieuwe Soul en deze voorlopig nog naamloze concept car. Dat wordt een kleine (binnen de afmemtingen van het B-segment), opvallend gelijnde crossover. Maar zoals dat gaat bij teasers, valt er voor de rest weinig informatie te sprokkelen. Behalve dan dat Kia de jongste tijd een fascinatie met het B-segment lijkt te vertonen. In april stelde het bedrijf op het Autosalon van Seoul de Cub voor. Dat was een studie voor een compacte sportieveling. Het eerste interieurbeeld ‘Urban Cross-Over Concept' is er in de fotospecial.