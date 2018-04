Kia Cub Concept voorgesteld

Door: AUTO55

Na eerder deze week een plaagstoot de wereld te hebben ingestuurd presenteerde Kia deze Cub Concept op het Autosalon van Seoul. De compacte vierdeurscoupé werd in de Zuid-Koreaanse hoofdstad ontworpen onder leiding van Peter Schreyer en laat zich aandrijven door een 1,6l GDI turbomotor die we kennen uit de Cee'd GT en Pro_Cee'd GT. De centrale is goed voor 204pk en 265Nm koppel.

Voor het ontwerp heeft men de mosterd bij de in 2007 voorgestelde Kee Concept gehaald. De Cub is net geen 4m lang, rust op 19" lichtmetaal en laat B-stijlen achterwege om de toegankelijkheid te vergroten, net zoals de Ford B-Max. Kia voorzag evenwel geen schuifdeuren zoals bij laatstgenoemde, maar omgekeerd openende portieren die ook wel eens 'zelfmoorddeuren' worden genoemd. Productieplannen zijn er nog niet, foto's wel.