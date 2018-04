BMW i8 is er al in het klein

Door: BV

Met de onthulling van een nieuw model gaat tegenwoordig heel wat meer gepaard dan gewoon even het doek eraf halen. Hongerig naar aandacht, komt daar tegenwoordig een hele marketingmachine aan te pas. Met plaagbeelden, maar ook posters, affiches, film en de nodige merchandise. En door die omvangrijke operatie hebben autobouwers het de jongste tijd almaar moeilijker om hun geheimen onder doek te houden voor het geplande verrassingsfeestje. Een schaalmodel van de Mercedes E klasse ging het nieuwe model al eens vooraf, en nu heeft BMW hetzelfde voor met de i8.

Over de specificaties doet BMW al lang niet meer geheimzinnig. Die hebben we hier voor je al uitgebreid geserveerd. Maar de hybride sportwagen van het merk, hult zich nog steeds in camouflagetenue. Het schaalmodel is echter al aan alle kanten zonder sluier te bekijken.