Groot lek door kleine Mercedes E Break

Door: BV

Een nieuw model tot het juiste moment onder doek houden is voor een automerk een behoorlijke klus. De marketingmachine moet immers op voorhand klaargestoomd worden en dat betekent dat informatie over nieuwe modellen langs alle kanten het bedrijf verlaat. Naar de drukker voor brochures, naar de standenbouwer, het bedrijf dat reclame ontwerpt, de videoproductie, toeleveranciers, patentencomissies, zelfs naar de fabrikanten van miniatuurtjes. En zo kan het voorvallen dat een heel klein Mercedesje E-Klasse eigenlijk een groot lek is.

Deze kleine E-Klasse onthuld de vormen van de functionele variant van de fonkelnieuwe E. Die wordt in september in Frankfurt voorgesteld en de verkoop zal niet lang erna starten. Het is na de berline en de coupé de derde telg van dezelfde productfamilie en er komt nog uitbreiding; er wordt nog gewerkt aan een cabriolet en een shooting break. Die laatste mag het uitvechten met de BMW 5 GT en de A5 Sportback waarvan we gisteren een teaser te zien kregen...